Ladri in azione | porte sfondate nelle frazioni grondaie rubate in città

Non si arrestano i furti nelle abitazioni e nelle aree condominiali di varie parti della città. Un paio di giorni fa a Barisano una casa è stata svaligiata in via Voltuzza. I malviventi, nel pomeriggio, hanno divelto la porta di una casa singola e rubato all'interno, di tutto, anche degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ortona, bande di ladri d’auto in azione: rubate le macchine a noleggio https://www.ilcentro.it/chieti/ortona-bande-di-ladri-dauto-in-azione-rubate-le-macchine-a-noleggio-xverqfig - facebook.com Vai su Facebook

LOUVRE | I ladri in azione al Louvre avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. #ANSA - X Vai su X

Sant’Elpidio a Mare, scoprono i ladri in casa: portone sfondato, torna l’incubo dei furti. Raffica di episodi - Segni di effrazione a un portone, un’irruzione in un appartamento con la porta sfondata e una precipitosa ... Scrive msn.com

Ladri sfondano la vetrina di una concessionaria: è la banda della Maserati - Tre minuti di caos e distruzione in una concessionaria di Guidonia: i ladri usano una Maserati, ma fuggono soltanto con un drone e una Reflex ... Lo riporta virgilio.it

Ladri in azione a Lessona - Hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa, trafugando alcuni orologi. Si legge su laprovinciadibiella.it