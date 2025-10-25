L’addio alla modella uccisa dall’ex | Vittima della prepotenza maschile

STROZZA (Bergamo) Una Smirnova si stringe nel cappotto che la fa ancora più magra. Dalla pashmina di colore nero escono i capelli biondi. Tra le mani serrate si intravede il crocefisso azzurro. La sofferenza trasfigura dal suo volto scavato. È sorretta dal suo compagno. Cammina a fatica dietro la bara bianca – sormontata da un mazzo di rose rosse – dove riposa la figlia Pamela Genini, 29 anni, uccisa con 30 coltellate dieci giorni fa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, in carcere a San Vittore. Il feretro è arrivato sul sagrato poco prima della 10.30 sulle note de ’L’ultimo dei Mohicani’. La piccola chiesa di Strozza, Valle Imagna, è gremita per i funerali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

