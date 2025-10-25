Lacrime e peluche per Rayan morto in un incidente I compagni di calcio | Ti vogliamo tanto bene
Gli zii del bimbo di 7 anni hanno partecipato al commosso saluto al campo di Granarolo. “Abbiamo fatto parlare il silenzio, perché non ci sono parole per quello che è successo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Rayan, morto a 7 anni: la sorellina appena nata e l’addio straziante dei compagni di calcio - Tragico incidente sulla Porrettana: il bambino si era trasferito da Bologna a Minerbio, con la famiglia, nel 2023. Si legge su msn.com