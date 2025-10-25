Grandi soddisfazioni per l’Accademia Prato Ju-Jitsu alla "Coppa Italia 2025". La società pratese, in gara con 4 atleti a Fasano nel fighting system e nel ju jitsu, insieme con altre 45 società, ha ottenuto 5 medaglie, una d’oro, una d’argento e tre di bronzo. La medaglia più prestigiosa l’ha portata a casa Cristian Caso nel fighting system, difendendo il titolo ottenuto lo scorso anno nella categoria Under 14 - 44 kg. Caso ha disputato tre ottimi incontri, vincendo in finale contro un forte atleta pugliese e confermandosi uno degli atleti di punta dell’Accademia Prato. Argento per Samuele Biagi nella specialità ju jitsu, categoria Under 16 – 69 kg, al termine di tre incontri di cui due vinti dominando la lotta e uno perso ai punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Accademia Prato Ju-Jitsu brinda in Coppa