Laboratori corsi di finanza e città illuminata per il 25 novembre di Riccione

Riminitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per sradicare la violenza contro le donne è indispensabile tradurre l'impegno in azioni concrete e capillari, che vanno dalla formazione più specialistica alla sensibilizzazione quotidiana. Da qui le iniziative della commissione Pari opportunità del comune di Riccione in vista del 25 Novembre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

