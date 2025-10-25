L’Abc del Gelato si impara a San Clemente la scuola di alta formazione di Casa Optima compie 20 anni
Casa Optima School, la scuola di alta formazione del Gruppo Casa Optima, compie vent’anni e conferma il suo ruolo di punto di riferimento globale per preparare i nuovi professionisti della gelateria, pasticceria, decorazione e beverage, in Italia e all’estero.Nata nel 2005 come International. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Per Alberto Vitaro, fondatore della Cremeria Vitaro, la difficoltà più grande non è creare un gelato perfetto, ma trovare chi voglia imparare il mestiere - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Giusto, i cavi non hanno resistito alle alte temperature: sciolti 5 quintali di gelato - MONTE SAN GIUSTO Blackout a Monte San Giusto per circa nove ore, danni importanti alla gelateria Marinucci: «Cinque quintali di gelato sciolti». Lo riporta corriereadriatico.it