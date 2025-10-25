La7 è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani

(Adnkronos) – E' morto all'età di 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013. Lo rende noto l'azienda. "Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni", si legge in un comunicato. Ghigliani era nato ad .

