La7 | Calenda ' Ghigliani manager di assoluta qualità condoglianze a famiglia'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso con molta tristezza la notizia della morte di Marco Ghigliani. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia. Marco era un manager di assoluta qualità, competente e generoso cui mi ha legato un rapporto umano e professionale diretto e molto stretto". Così Carlo Calenda di Azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La7: Calenda, 'Ghigliani manager di assoluta qualità, condoglianze a famiglia'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La7: Calenda, 'Ghigliani manager di assoluta qualità, condoglianze a famiglia' - "Ho appreso con molta tristezza la notizia della morte di Marco Ghigliani. Si legge su iltempo.it

Un altro lutto per Mentana, è morto l'amministratore delegato di La7 Marco Ghigliani: "Ha lavorato fino all'ultimo" - Il conduttore del telegiornale gli ha dedicato un messaggio sui social: "Se ne va un amico vero" ... Scrive today.it

È morto Marco Ghigliani, La7: "Ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione" - "Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con ... Da milanotoday.it