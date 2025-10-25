La Waterpolo Bari ancora orfana di piscina campionato ancora ' in trasferta a Taranto' | Attivarla costa troppo
Nello Stadio del nuoto di Bari torna disponibile la piscina da 25 metri - dopo i lavori di manutenzione del periodo estivo - eppure per la squadra di pallanuoto di casa, la Waterpolo Bari, continueranno le trasferte continue. A gennaio riparte infatti il campionato regolamentare e la società. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Waterpolo Bari dice addio alla B, non ci sono le strutture. Merlini: scelta obbligata - Tutta colpa della perdurante indisponibilità della piscina coperta principale dello stadio del Nuoto: «Non siamo nelle condizioni di affrontare il quarto anno consecutivo lontano da casa. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Crolla il soffitto di una piscina a Bari, due allievi e l’istruttrice colpiti a bordo vasca - L’incidente è avvenuto alla Energy Live in via Lioce, nel rione Poggiofranco, intorno alle 17. Si legge su quotidiano.net
Bari, crolla controsoffitto di una piscina: tre feriti, tra cui due minori di 14 e 7 anni - Il bilancio provvisorio parla di almeno tre feriti: un'istruttrice di 34 anni, una ragazzina di 14 e un bambino di 7. tg24.sky.it scrive