La volta buona gli ospiti da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre
ROMA – Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai1 alle 14 da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre. Le interviste “one to one” condotte dalla padrona di casa offriranno come sempre ritratti autentici e inediti di volti amati dal pubblico. Martina Stella, attualmente in scena con il musical Cantando sotto la pioggia, si racconterà tra carriera, maternità e nuovi progetti. Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro della commedia Indovina chi viene a cena, tratta dal film cult interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy, torneranno insieme sul divano arancione del pomeriggio di Rai 1 per condividere aneddoti e curiosità sul loro sodalizio artistico e umano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
