La voce nel file spegne il silenzio del male Ergastolo all’ex marito
L’ergastolo corre sulla richiesta di aiuto della vittima affidato a una registrazione drammatica e risolutiva. Il fine pena mai (o quasi) viene inflitto dalla Corte d’Assise di Padova all’ex marito Erik Zorzi, che ha architettato il suicidio della compagna dopo averla strangolata. Almeno sono queste le conclusioni cui perviene la giuria popolare, accogliendo le richieste . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Negli audio che tornano in aula la voce di Manuela si sente esasperata: quelle minacce non sono suoni isolati, ma pezzi di una persecuzione continua. Oltre 600 messaggi e alcuni file audio in cui l’ex la avvertiva con frasi ossessive, “Denunciami, poi sarà pe - facebook.com Vai su Facebook
'Dare voce al silenzio', nuova campagna contro il bullismo - ", la nuova campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo realizzata dalla onlus Dare Voce al Silenzio. Riporta ansa.it
CONCORSO â‚¬ËœIL VOLO DI PEGASOâ€‘¬ PER DAR VOCE AL SILENZIO - â‚¬ËœIl Volo di Pegasoâ€‘¬ , il concorso artistico letterario â‚¬ËœRaccontare le malattie rare: parole e immaginiâ€‘¬ promosso dal Centro Nazionale Malattie Rare, è giunto alla terza edizione. Scrive disabili.com
La Voce del Silenzio - Dal 7 al 12 novembre 2023 il Teatro tascabile di Bergamo ospita, presso il Monastero del Carmine, il laboratorio “La Voce del Silenzio” con l’attore e scrittore Sandro Lombardi della Compagnia ... Segnala ecodibergamo.it