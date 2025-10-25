La voce nel file spegne il silenzio del male Ergastolo all’ex marito

Lidentita.it | 25 ott 2025

L’ergastolo corre sulla richiesta di aiuto della vittima affidato a una registrazione drammatica e risolutiva. Il fine pena mai (o quasi) viene inflitto dalla Corte d’Assise di Padova all’ex marito Erik Zorzi, che ha architettato il suicidio della compagna dopo averla strangolata. Almeno sono queste le conclusioni cui perviene la giuria popolare, accogliendo le richieste . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

