La vita va così è tratto da una storia vera?
Con La vita va così, Riccardo Milani firma un film che si muove tra ironia e malinconia, mescolando toni leggeri e riflessione sociale in un equilibrio perfettamente riconoscibile per chi conosce il suo cinema. L’autore di Come un gatto in tangenziale, Benvenuto Presidente! e Un mondo a parte torna a raccontare l’Italia contemporanea attraverso una lente umana, mettendo al centro persone comuni travolte da eventi più grandi di loro. La domanda che accompagna il film – e che ha incuriosito molti spettatori – è se La vita va così ( la nostra recensione ) sia ispirato a una storia vera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In sala dal 23 ottobre La Vita Va Così di Riccardo Milani racconta la storia di Efisio Mulas, un pastore sardo che si oppone alla costruzione di un resort di lusso su un tratto di costa incontaminata vicino alla sua casa. Il film, ispirato a una storia reale, esplor