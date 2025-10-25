La Vis Pesaro cerca punti e fiducia anche col Bra E’ il match delle conferme
Stellone non è ancora sazio e dopo il primo desidera anche il secondo. La vittoria di Pontedera ha fatto crescere l’acquolina nella bocca degli uomini vissini che contro il Bra, con un Tonucci e un Di Paola in più, desiderano farcire di ulteriori tre punti la propria classifica. Al Giuseppe Sivori di Sestri Levante non potranno ancora esserci Di Renzo, Paganini, Giovannini e Ferrari. Se infatti Di Renzo è alle prese con una pubalgia e Ferrari con uno stiramento, Giovannini e Paganini hanno svolto in questa settimana sedute di allenamento individualizzate e il loro rientro è previsto entro le prossime due di campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
