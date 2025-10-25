La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre | dove vedere la partita in tv
Bologna, 25 ottobre 2025 - A meno di quarantotto ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con il Panathinoikos, la Virtus Olidata Bologna torna in campo, domenica 26 ottobre alle 19, per affrontare al PalaDozza la Dinamo Sassari. Nemmeno il tempo di esultare per la terza vittoria casalinga contro una grande di Eurolega come i greci che capitan Alessandro Pajola e compagni sono chiamati subito a misurarsi in campionato contro una avversaria temibile come è la formazione sarda. Se infatt i la Virtus arriva al confronto col morale alle stelle per il successo di ieri, ma stanca fisicamente e mentalmente, la formazione di Massimo Bulleri ci arriva altrettanto bene dopo il bel successo con il Valcea nella seconda giornata di Fiba Europe Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Serie C: Novara in campo con la Virtus Verona, Pro Vercelli ospita la Pergolettese - facebook.com Vai su Facebook
La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre: dove vedere la partita in tv - L’appuntamento è alle 19 al PalaDozza a meno di 48 ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con il Panathinoikos ... Riporta msn.com
Virtus hosts Sassari on Sunday, October 26: where to watch the match on TV - The appointment is at 19pm at PalaDozza less than 48 hours after the fantastic performance in the Euroleague against Panathinoikos ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Basket, la Dinamo Sassari sfida la Virtus Bologna: “Sarà una gara complessa” - "La vittoria di mercoledì in coppa deve darci fiducia e consapevolezza: andiamo a Bologna a testa alta", ribadisce il coach della Dinamo ... Scrive cagliaripad.it