La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre | dove vedere la partita in tv

Bologna, 25 ottobre 2025 - A meno di quarantotto ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con il Panathinoikos, la Virtus Olidata Bologna torna in campo, domenica 26 ottobre alle 19, per affrontare al PalaDozza la Dinamo Sassari. Nemmeno il tempo di esultare per la terza vittoria casalinga contro una grande di Eurolega come i greci che capitan Alessandro Pajola e compagni sono chiamati subito a misurarsi in campionato contro una avversaria temibile come è la formazione sarda. Se infatt i la Virtus arriva al confronto col morale alle stelle per il successo di ieri, ma stanca fisicamente e mentalmente, la formazione di Massimo Bulleri ci arriva altrettanto bene dopo il bel successo con il Valcea nella seconda giornata di Fiba Europe Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

