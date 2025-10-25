La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre | dove vedere la partita in tv

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 25 ottobre 2025 - A meno di quarantotto ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con il Panathinoikos, la Virtus Olidata Bologna torna in campo, domenica 26 ottobre alle 19, per affrontare al PalaDozza la Dinamo Sassari. Nemmeno il tempo di esultare per la terza vittoria casalinga contro una grande di Eurolega come i greci che capitan Alessandro Pajola e compagni sono chiamati subito a misurarsi in campionato contro una avversaria temibile come è la formazione sarda. Se infatt i la Virtus arriva al confronto col morale alle stelle per il successo di ieri, ma stanca fisicamente e mentalmente, la formazione di Massimo Bulleri ci arriva altrettanto bene dopo il bel successo con il Valcea nella seconda giornata di Fiba Europe Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la virtus ospita sassari domenica 26 ottobre dove vedere la partita in tv

© Sport.quotidiano.net - La Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre: dove vedere la partita in tv

Approfondisci con queste news

virtus ospita sassari domenicaLa Virtus ospita Sassari domenica 26 ottobre: dove vedere la partita in tv - L’appuntamento è alle 19 al PalaDozza a meno di 48 ore dalla fantastica prestazione in Eurolega con il Panathinoikos ... Riporta msn.com

virtus ospita sassari domenicaVirtus hosts Sassari on Sunday, October 26: where to watch the match on TV - The appointment is at 19pm at PalaDozza less than 48 hours after the fantastic performance in the Euroleague against Panathinoikos ... Lo riporta sport.quotidiano.net

virtus ospita sassari domenicaBasket, la Dinamo Sassari sfida la Virtus Bologna: “Sarà una gara complessa” - "La vittoria di mercoledì in coppa deve darci fiducia e consapevolezza: andiamo a Bologna a testa alta", ribadisce il coach della Dinamo ... Scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Ospita Sassari Domenica