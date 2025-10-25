La violenza di genere e l’indipendenza economica | se ne parla oggi

Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio a Monterubbiano, con ‘La carica delle 32. Sindache unite contro la violenza’ il talk editoriale anti gender violence, in programma alle 17.30 presso la sala comunale. Al centro dell’iniziativa, il saggio ‘Oltre il silenzio. conoscere la violenza’ dell’imprenditrice Elisabetta Pieragostini, edito da Fall in Lov. L’incontro è mirato alla riflessione e sensibilizzazione sul tema dell’abuso femminile, individuato in contesti sociali e familiari. Secondo uno studio condotto da Women’s Aid, infatti la violenza domestica ed economica sarebbero collegate anche al timore di non avere un luogo tutelato dove ricominciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La violenza di genere e l’indipendenza economica: se ne parla oggi

Altre letture consigliate

UN PASSO DOPO L'ALTRO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE ?DOMENICA 26 OTTOBRE Ore 9 ritrovo - ore 10 partenza Piazza dei Popoli (davanti al Municipio) SESTA EDIZIONE DELLA CAMMINATA DELLA RETE VIOLA Associazioni, scuole, c - facebook.com Vai su Facebook

La violenza di genere lascia segni visibili e invisibili. Riconoscerla può salvare una vita. Nei Centri Antiviolenza di Torino trovi ascolto, sostegno e protezione. Tutti i servizi sono gratuiti e riservati. #NonSeiSola #StopViolenza - X Vai su X

Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime» - A idearlo è stata l’agenzia di comunicazione Havas, che devolverà metà dei proventi all’associazione DonneXStrada ... Riporta vanityfair.it

Violenza di genere, la connessione pericolosa tra povertà abitativa e violenza economica - Quando la propria abitazione, da spazio intimo e protetto, diventa teatro della violenza, molte donne restano intrappolate in un circolo vizioso che le costringe al silenzio. Si legge su ansa.it

Amazon a Milano accoglie un incontro sulla violenza economica e di genere - (Adnkronos) – Gli uffici aziendali di Amazon a Milano hanno ospitato un momento di riflessione in tema di violenza economica e di genere, legato a Econo. Come scrive msn.com