La Suprema Corte chiude la questione: per Marcello Dell’Utri non c’è pericolosità mafiosa. Lo afferma, in una lettera a Il Giornale, Marina Berlusconi, che definisce la sentenza un “cruciale passo avanti” per la verità su suo padre Silvio e per la storia di Fininvest, scagionata da ogni accusa di riciclaggio. La sentenza della Cassazione, respingendo definitivamente le tesi della Procura di Palermo, sancisce l’infondatezza delle attribuzioni di natura mafiosa a Marcello Dell’Utri. Secondo Marina Berlusconi, questo pronunciamento ha un valore storico: certifica che non ci sono mai stati riciclaggi di Cosa Nostra nell’orbita Fininvest, né tanto meno patti con Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - La verità di M. Berlusconi: “Sentenza storica, mai riciclaggi per mio padre”