La Valtur Brindisi non brilla contro Forlì | prima sconfitta 79-84 al PalaPentassuglia

Brindisireport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Con un finale segnato da decisioni arbitrali estremamente discutibili, che fanno infuriare il PalaPentassuglia, Forlì batte la Valtur Brindisi (79-84), infliggendo alla Valtur Brindisi la seconda sconfitta stagionale, nonché la prima casalinga. La partita, valevole per la settima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

valtur brindisi brilla controValtur Brindisi, coesione e compattezza i punti di forza - La Valtur Brindisi prepara il match di domani sera contro Forlì, la cui stagione è partita decisamente nel peggiore dei modi. Da quotidianodipuglia.it

valtur brindisi brilla controValtur Brindisi: contro Scafati la prima vittoria pesante, ma che sofferenza - Era il 23 dicembre del 2023 e finalmente Brindisi, proprio contro Scafati, stava regalando al pubblico del PalaPentassuglia la prima prestazione convincente dell’anno. Scrive pianetabasket.com

valtur brindisi brilla controCarica Valtur Brindisi: allungare la serie sì - Seconda trasferta consecutiva per la Valtur Brindisi, di scena stasera a Milano contro l’Urania. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Valtur Brindisi Brilla Contro