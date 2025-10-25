La Valtur Brindisi non brilla contro Forlì | prima sconfitta 79-84 al PalaPentassuglia

BRINDISI - Con un finale segnato da decisioni arbitrali estremamente discutibili, che fanno infuriare il PalaPentassuglia, Forlì batte la Valtur Brindisi (79-84), infliggendo alla Valtur Brindisi la seconda sconfitta stagionale, nonché la prima casalinga. La partita, valevole per la settima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

