SONDRIO Per il secondo anno consecutivo, la Valtellina si conferma terra di innovazione e futuro. "Noi non esportiamo talenti, li importiamo". Fabrizio Capobianco, ingegnere sondriese cittadino del mondo, passato di prestigio nella Silicon Valley e partner di Liquid Factory, in poche parole sintetizza al meglio lo spirito della "fabbrica di startup " fondata nel 2024 in partnership con Banca Popolare di Sondrio (Gruppo BPER). "Il nostro modello porta in Valtellina giovani imprenditori da tutto il mondo, è un modo diverso di pensare l’immigrazione: non solo accogliere persone, ma importare conoscenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Valle importa cervelli. Dieci talenti al lavoro