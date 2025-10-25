La tv francese celebra il miracolo italiano del governo Meloni

Iltempo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spunta il video su Instragram per celebrare l'esecutivo guidato dalla premier Meloni. Il contenuto riepiloga le principali misure della manovra 2025, riportando tutte le misure che hanno contribuito a rilanciare la finanza pubblica italiana e l'economia, dallo stop al Superbonus ai tagli alle spese superflue nei principali dicasteri.           Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da Alfredo Irollo (@alfredoirollo5) Il girato che spopola sul web proviene da France Tv, una delle più seguite emittenti online transalpine.  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

