’La trinità’ ora risplenderà a Castelvecchio
Un importante tassello della storia artistica marchigiana è tornato a splendere a Castelvecchio di Monte Porzio grazie al restauro della pala La Trinità, ora definitivamente attribuita al famoso pittore seicentesco Guillaume Courtois, detto il Borgognone. Fino a pochi decenni fa delle opere pittoriche custodite nella chiesa di Sant’Antonio da Padova si sapeva ben poco: quadri antichi, anneriti dal tempo e dalle candele, di autori ignoti. Fu solo negli anni Ottanta, grazie agli studi di Monsignor Alberto Polverari, che comparvero le prime informazioni e attribuzioni, seppur incerte. La svolta nel 2014, quando la storica dell’arte Valeria Di Giuseppe di Paolo pubblicò su ‘Studi di Storia dell’Arte’ uno lavoro che identificava la pala La Trinità come opera autentica del Borgognone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
