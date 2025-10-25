’La trinità’ ora risplenderà a Castelvecchio

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante tassello della storia artistica marchigiana è tornato a splendere a Castelvecchio di Monte Porzio grazie al restauro della pala La Trinità, ora definitivamente attribuita al famoso pittore seicentesco Guillaume Courtois, detto il Borgognone. Fino a pochi decenni fa delle opere pittoriche custodite nella chiesa di Sant’Antonio da Padova si sapeva ben poco: quadri antichi, anneriti dal tempo e dalle candele, di autori ignoti. Fu solo negli anni Ottanta, grazie agli studi di Monsignor Alberto Polverari, che comparvero le prime informazioni e attribuzioni, seppur incerte. La svolta nel 2014, quando la storica dell’arte Valeria Di Giuseppe di Paolo pubblicò su ‘Studi di Storia dell’Arte’ uno lavoro che identificava la pala La Trinità come opera autentica del Borgognone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217la trinit2248217 ora risplender224 a castelvecchio

© Ilrestodelcarlino.it - ’La trinità’ ora risplenderà a Castelvecchio

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 8217la Trinit2248217 Risplender224 Castelvecchio