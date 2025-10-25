La trasformazione di Egonu ha regalato a Milano la prima coppa

L’ultima volta era successo il 3 febbraio del 2019. Oltre sei anni e mezzo fa. La pallavolo femminile si è svegliata dall’incantesimo e dopo diciotto trofei consecutivi in Italia, Conegliano non è più la regina di tutto. La Supercoppa stavolta l’ha vinta Milano. Per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere, è chiaro. In questi casi (pochi eh, se si guarda al dominio dell’Imoco di Daniele Santarelli i paragoni nella pallavolo sono giusto un paio) la domanda è: più demerito di Conegliano o più merito di Milano, che per la prima volta ha battuto le venete in una finale? La risposta è Paola Egonu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La trasformazione di Egonu ha regalato a Milano la prima coppa

