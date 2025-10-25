La Torino storica rivive con i disegni di Francesco Corni

AGI - Un minuzioso racconto per immagini della  Torino antica, con le vedute ricostruttive della città nelle sue prime fasi di sviluppo e sui suoi primi luoghi di culto. È " Furberie d'inchiostro, tra la città antica e le prime chiese di Torino ", la  mostra di disegni di Francesco Corni  che presenta le  tavole originali dell'artista, raramente esposte. L'esposizione, organizzata dal  Museo Diocesano di Torino  diretto da Gianluca Popolla, e dalla  Fondazione Francesco Corni, con il sostegno della Compagnia di SanPaolo, trova il suo ambiente ideale nei suggestivi spazi del Museo diocesano dove, dal  26 ottobre al 31 gennaio 2026, verranno esposte circa  25 tavole in inchiostro di china  su foglio di carta da lucido. 🔗 Leggi su Agi.it

