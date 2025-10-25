La Torino storica rivive con i disegni di Francesco Corni

AGI - Un minuzioso racconto per immagini della Torino antica, con le vedute ricostruttive della città nelle sue prime fasi di sviluppo e sui suoi primi luoghi di culto. È " Furberie d'inchiostro, tra la città antica e le prime chiese di Torino ", la mostra di disegni di Francesco Corni che presenta le tavole originali dell'artista, raramente esposte. L'esposizione, organizzata dal Museo Diocesano di Torino diretto da Gianluca Popolla, e dalla Fondazione Francesco Corni, con il sostegno della Compagnia di SanPaolo, trova il suo ambiente ideale nei suggestivi spazi del Museo diocesano dove, dal 26 ottobre al 31 gennaio 2026, verranno esposte circa 25 tavole in inchiostro di china su foglio di carta da lucido. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Torino storica rivive con i disegni di Francesco Corni

