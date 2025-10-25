La tempesta tropicale Melissa devasta i Caraibi | tre morti ad Haiti allerta uragano in Giamaica
La tempesta tropicale Melissa si sta abbattendo sul Mar dei Caraibi: almeno tre morti ad Haiti, una vittima nella Repubblica Dominicana e danni diffusi. Con venti oltre i 100 kmh e piogge torrenziali, il sistema minaccia Giamaica e Cuba. Il NHC avverte: Melissa potrebbe diventare un uragano di categoria 4 entro lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tempesta tropicale Melissa, aumentata l’allerta in Giamaica e Haiti: attese “alluvioni catastrofiche” - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo, si è formata la tempesta tropicale #Melissa: piogge torrenziali e venti forti nel fine settimana, due aree a forte rischio - X Vai su X
La tempesta tropicale Melissa devasta i Caraibi: tre morti ad Haiti, allerta uragano in Giamaica - La tempesta tropicale Melissa si sta abbattendo sul Mar dei Caraibi: almeno tre morti ad Haiti, una vittima nella Repubblica Dominicana e danni diffusi ... Come scrive fanpage.it
Ecco dove si sta spostando l'uragano Melissa - Allerta per l'uragano Melissa, che si sposta lentamente e promette una generale devastazione lungo il percorso ... Riporta libero.it
L'uragano Melissa si abbatte sui Caraibi: le immagini degli allagamenti - La tempesta tropicale Melissa si è abbattuta sui Caraibi centrali, scaricando una quantità impressionante di pioggia. Si legge su msn.com