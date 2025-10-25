La tempesta tropicale Melissa devasta i Caraibi | tre morti ad Haiti allerta uragano in Giamaica

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tempesta tropicale Melissa si sta abbattendo sul Mar dei Caraibi: almeno tre morti ad Haiti, una vittima nella Repubblica Dominicana e danni diffusi. Con venti oltre i 100 kmh e piogge torrenziali, il sistema minaccia Giamaica e Cuba. Il NHC avverte: Melissa potrebbe diventare un uragano di categoria 4 entro lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

