La tempesta tropicale Melissa devasta i Caraibi | tre morti ad Haiti allerta uragano in Giamaica

La tempesta tropicale Melissa si sta abbattendo sul Mar dei Caraibi: almeno tre morti ad Haiti, una vittima nella Repubblica Dominicana e danni diffusi. Con venti oltre i 100 kmh e piogge torrenziali, il sistema minaccia Giamaica e Cuba. Il NHC avverte: Melissa potrebbe diventare un uragano di categoria 4 entro lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it