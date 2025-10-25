La tempesta Melissa spaventa i Caraibi | allerta rossa in Giamaica tre morti ad Haiti
Port-au-Prince (Haiti), 25 ottobre 2025 - La tempesta tropicale Melissa ha colpito la zona centrale dei Caraibi e ha provocato la morte di tre persone. Le forti piogge, che nella zona sudoccidentale di Haiti sono arrivate a raggiungere gli 89 centimetri, hanno provocato in diverse isole inondazioni e smottamenti, danneggiando quasi 200 case nella Repubblica Dominicana. Tra i disagi provocati dal fenomeno si registrano inoltre la messa fuori uso dei sistemi di approvvigionamento idrico, che hanno lasciato senza servizi essenziali oltre 500mila persone, e lo sradicamenti di alberi, semafori e cartelli stradali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
