la supercar ritrovata dai carabinieri a milano

Veloce, unica e costosissima: prodotta in soli tre esemplari vale 12 milioni. L'auto è stata trovata dai carabinieri in una concessionaria di via Missaglia, a Milano. La vettura, era stata oggetto di appropriazione indebita in Germania, dove il reato era stato denunciato dalle autorità tedesche il 23 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

supercar ritrovata carabinieri milanoSupercar da 12 milioni sequestrata dai Carabinieri a Milano - (ANSA) – MILANO, 25 OTT – Una supercar da 12 milioni di euro, una Pagani realizzata in soli tre esemplari, è stata sequestrata dai Carabinieri in una concessionaria di Milano perché il sospetto è che ... Si legge su msn.com

