La supercar ritrovata dai carabinieri a Milano

Veloce, unica e costosissima: prodotta in soli tre esemplari vale 12 milioni. L'auto è stata trovata dai carabinieri in una concessionaria di via Missaglia, a Milano. La vettura, era stata oggetto di appropriazione indebita in Germania, dove il reato era stato denunciato dalle autorità tedesche il 23 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La supercar ritrovata dai carabinieri a Milano

