La striscia di 20 vittorie indoor per Jannik Sinner | tra Parigi e Torino la suggestione di superare il secondo Federer
Vincendo la semifinale a Vienna, Jannik Sinner ha conquistato la ventesima vittoria consecutiva dal 2023 ad oggi nei tornei giocati indoor: l’azzurro raggiungendo l’ultmo atto austriaco aggancia lo scozzese Andy Murray (serie aperta nel 2016 e chiusa nel 2019) nella particolare statistica riguardante l’Era Open. In caso di successo nella finale di Vienna, invece, l’azzurro staccherebbe il britannico ed andrebbe ad agganciare in settima piazza lo svedese Stefan Edberg, che ha ottenuto 21 affermazioni consecutive tra il 1986 ed il 1988. Con il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals, però, Sinner potrebbe spingersi ben oltre. 🔗 Leggi su Oasport.it
