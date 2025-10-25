La strategia di Tajani | Cultura come forza per promuovere l’Italia

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La cultura è motore di crescita, il nostro immenso patrimonio è volàno di benessere e innovazione. Scegliere Macerata e Recanati come luoghi per questo incontro vuol dire accendere i riflettori su tutte le città italiane, non solo le più grandi". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha aperto la sessione istituzionale degli Stati Generali della diplomazia culturale a Macerata. L’appuntamento annuale organizzato dal ministero degli esteri, che riunisce i direttori degli Istituti di cultura italiana nel mondo, ha visto l’arrivo del ministro al teatro Lauro Rossi, accompagnato dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, da Paola Frassinetti, sottosegretario all’istruzione, e da Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la strategia di tajani cultura come forza per promuovere l8217italia

© Ilrestodelcarlino.it - La strategia di Tajani: "Cultura come forza per promuovere l’Italia"

Argomenti simili trattati di recente

strategia tajani cultura forzaLa strategia di Tajani: "Cultura come forza per promuovere l’Italia" - Vicepremier a Macerata e Recanati per gli Stati generali della diplomazia "Può essere uno strumento di pace e dialogo, noi dobbiamo esportarla". Secondo ilrestodelcarlino.it

strategia tajani cultura forzaTajani, 'la cultura come forza per promuovere l'Italia' - "La cultura è una straordinaria forza che noi abbiamo per promuovere il Paese Italia, ma anche per far crescere la nostra economia. Scrive ansa.it

strategia tajani cultura forzaTajani, la cultura è straordinaria forza per promuovere l'Italia - "La cultura è una straordinaria forza che noi abbiamo per promuovere il Paese Italia ma anche per far crescere la nostra economia. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Strategia Tajani Cultura Forza