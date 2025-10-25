La strategia di Tajani | Cultura come forza per promuovere l’Italia
"La cultura è motore di crescita, il nostro immenso patrimonio è volàno di benessere e innovazione. Scegliere Macerata e Recanati come luoghi per questo incontro vuol dire accendere i riflettori su tutte le città italiane, non solo le più grandi". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha aperto la sessione istituzionale degli Stati Generali della diplomazia culturale a Macerata. L’appuntamento annuale organizzato dal ministero degli esteri, che riunisce i direttori degli Istituti di cultura italiana nel mondo, ha visto l’arrivo del ministro al teatro Lauro Rossi, accompagnato dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, da Paola Frassinetti, sottosegretario all’istruzione, e da Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
