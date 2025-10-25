la straordinaria vita di gertrude bell diventa materia di romanzo

Nel 1916, quando arrivò a Bassora per una nuova missione a servizio dell’impero britannico in Mesopotamia, Gertrude Bell aveva 47 anni. Alta, magra, spigolosa, capelli rossi un po’ ingrigiti, mascella volitiva e sguardo malinconico, col suo abito di mussola, il jabot abbottonato fino al collo e le calze nere sembrava una reincarnazione di Miss Harriet, sebbene avesse una tempra ben diversa da quella della presbiteriana zitella errante di Maupassant. E infatti, Olivier Guez – prix Renaudot con La Scomparsa di Josef Mengele – raccontando in forma di romanzo la vita e la nascita dell’Iraq che ne fu la sua creatura ( Mesopotamia, La Nave di Teseo) ne ricorda le molte doti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

