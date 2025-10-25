la storia siamo noi fatti notizie e personaggi nel primo archivio digitale

E’ il primo archivio digitale interattivo accessibile a chiunque desideri rituffarsi nella storia locale degli ultimi decenni. Ideato dal riccionese Francesco Cavalli, già assessore alla Cultura e amministratore delegato del Gruppo Icaro, racconta gli avvenimenti di mezzo secolo attraverso immagini, notizie e volti Un assaggio è stato dato durante il 103esimo compleanno della città, attraverso i video di grandi eventi con personaggi come Renzo Arbore, Milly Carlucci, Alberto Tomba, Pantani e Martina Colombari. Cos’è Icaro Teche? "Una piattaforma web interattiva che consente di esplorare lo spazio e il tempo dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

