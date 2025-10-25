La stagione d’oro delle castagne Grandi quantità

CASTEL DEL PIANO Non si vedevano così tante castagne, belle e sane, da almeno dieci anni. Sul Monte Amiata, la stagione 2025 segna un ritorno d’oro per la Castagna IGP, frutto simbolo del territorio e risorsa vitale per le comunità montane. Dopo stagioni difficili, funestate prima dal cinipide galligeno e poi dalla siccità, quest’anno i castagneti amiatini hanno trovato il loro equilibrio grazie a un clima finalmente favorevole e a piogge arrivate nel momento giusto. Il risultato, secondo Coldiretti Toscana e l’Associazione Nazionale Città del Castagno, è un incremento medio del raccolto del 40% in tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

