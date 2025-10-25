La stagione d’oro delle castagne Grandi quantità
CASTEL DEL PIANO Non si vedevano così tante castagne, belle e sane, da almeno dieci anni. Sul Monte Amiata, la stagione 2025 segna un ritorno d’oro per la Castagna IGP, frutto simbolo del territorio e risorsa vitale per le comunità montane. Dopo stagioni difficili, funestate prima dal cinipide galligeno e poi dalla siccità, quest’anno i castagneti amiatini hanno trovato il loro equilibrio grazie a un clima finalmente favorevole e a piogge arrivate nel momento giusto. Il risultato, secondo Coldiretti Toscana e l’Associazione Nazionale Città del Castagno, è un incremento medio del raccolto del 40% in tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre La FESTA DELL'AUTUNNO... Un fine settimana dedicato al FOLIAGE, ai colori meravigliosi dell'autunno, ai sapori avvolgenti della frutta e verdura di stagione...castagne, mela Rosa romana, zucca ,funghi...per piatti squisito a - facebook.com Vai su Facebook
La stagione d’oro delle castagne. Grandi quantità - CASTEL DEL PIANO Non si vedevano così tante castagne, belle e sane, da almeno dieci anni. Segnala lanazione.it
Castagne: nel 2025 prezzi in discesa grazie a un raccolto generoso - Complice una stagione favorevole e un clima ancora mite che rallenta i consumi, il mercato registra un calo dei prezzi in tutte le pezzature. Lo riporta italiaatavola.net
"Per le castagne una stagione da record" - In Alto Savio è già tempo per un consuntivo sulla produzione 2025, anche perché, grazie alla stagione favorevole, quest’anno l’inizio della rac ... Come scrive msn.com