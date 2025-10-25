La stagione dell’olio nuovo Qualità sempre massima
San Gimignano, 25 ottobre 2025 – Da una raccolta all’altra, dalle uve alle olive il passo è breve. Appena il tempo di uscire dalla cantina che comincia la olivicultura. Di questa nuova annata dell’olio novo ne parla a La Nazione la presidente della Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, che di vino e di olio ne maneggia ogni giorno nell’azienda di famiglia fra vigne e oliveti. Quanto costa l’olio nuovo 2025 in Toscana Da dove si comincia? “Gli agricoltori toscani e San Gimignano non fanno eccezione: sono nel pieno della raccolta delle olive 2025; le prime frangiture confermano la stima di una raccolta meno produttiva a livello di olive ma con rese al frantoio più soddisfacenti rispetto al 2024 con circa 3 punti in più attesi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
