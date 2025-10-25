La sinistra movimentista stile anni ’70 sbaglia strada leggere Pasolini… Qualcuno ne chiederà conto a Schlein?
La sinistra continua a essere prevalentemente movimentista. Come e anche peggio del 1968. Tanti lustri dopo, e con una situazione sociale e politica radicalmente diversa, il Pd, che avrebbe dovuto rappresentare la sintesi tra postcomunisti e postdemocristiani, è sempre di più una sorta di contenitore di collateralismi radicali. Che richiama alla memoria Pasolini, Sciascia e i più grandi intellettuali (di sinistra) inascoltati. Allora ed oggi. Il proletariato e la lezione dimenticata. Che si manifesti oggi per la Palestina andando a disturbare un incontro politico (di Forza Italia) e assalendo i poliziotti è molto più innaturale di Valle Giulia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Di fronte ai disastri di venerdì e sabato, Cofferati e Landini ripetono la cantilena degli esagitati che rovinano gli ideali o degli infiltrati. Tutto pur di negare il problema: l’asse tra sinistra movimentista e immigrati violenti. - facebook.com Vai su Facebook
La sinistra che vuole andare al governo sposa il modello movimentista, #Gaza è l’occasione OPERAZIONE #FLOTILLA @alebarbano con Stefano Folli La Repubblica , Alessandro Politi (@ozeanadler ) Dir @NATO_DefCollege 's Foundation e Amb. Stefano S - X Vai su X
A sinistra non c'è spazio per i liberali - Gli attuali cardini dell'identità politica del centrosinistra sono infatti molto lontani da quelli non solo dello scorso decennio, ma persino degli anni '90 o dei primi anni Duemila ... Lo riporta msn.com