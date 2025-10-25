La sfida di FuturoPresente tra scienza etica e società
Si è aperta a Parma, nella sede centrale dell’Università, la prima edizione del Festival FuturoPresente, iniziativa promossa dall’Ateneo e dal Centro Universitario di Bioetica (UCB) che vedrà avvicendarsi nei prossimi 3 giorni oltre 100 relatori impegnati in 50 appuntamenti organizzati nei luoghi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FuturoPresente, al via il primo festival universitario per dialogare con la città su scienza, etica e società - Un inserto di 8 pagine con la Gazzetta - Si apre venerdì a Parma, futura Capitale Europea dei Giovani 2027, la prima edizione del Festival FuturoPresente – Scienza Etica Società, promosso dal Centro Universitario di Bioetica (UCB) dell'Unive ... gazzettadiparma.it scrive
L’etica fra scienza e società - Al via oggi a Parma la prima edizione di “FuturoPresente: Scienza Etica Società“, festival universitario – in programma fino ... Come scrive msn.com
FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società - (Adnkronos) – Parma, già Capitale italiana della cultura 2020 e futura Capitale europea dei giovani 2027, si prepara ad ospitare un evento del tutto nuovo nel panorama universitario italiano: dal 24 a ... Come scrive msn.com