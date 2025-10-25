Premesso che qualsiasi iniziativa di aiuto al commercio, nel tentativo di far ripartire la città, è positiva, va detto però che possono accedere ai contributi economici, del Comune e di Fises, solo determinate attività imprenditoriali. Questa in sintesi la ’voce’ dei commercianti dopo l’avviso pubblico approvato dall’amministrazione comunale "per la concessione di contributi a rimborso Tari e canone delle pubbliche affissioni, contributi in conto abbattimento interessi e incentivi economici una tantum per l’apertura di nuove attività economiche nel centro storico di Siena". "Quelle di Comune e Fises sono iniziative lodevoli, ci sono però perplessità legate agli articoli 15 e 19 del ’Regolamento di tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico’, che questo avviso pubblico va a completare", inizia Monica Ciacci, responsabile della sede senese di Confesercenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sfida del commercio: "Bene i contributi ma dubbi sui beneficiari"