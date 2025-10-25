La sfida del centrodestra | Un progetto condiviso per una candidatura forte

Si ricompatta il centrodestra aretino in vista delle amministrative del 2026. Lo fa sotto le insegne di Fratelli d’Italia, partito leader della coalizione che all’hotel Minerva ha convocato un’assemblea estesa anche ai vertici degli altri partiti. Un incontro che ha stabilito il metodo per l’individuazione non solo del nome del candidato alla poltrona che fra qualche mese sarà lasciata da Alessandro Ghinelli ma anche un progetto politico in grado di dare continuità ai dieci anni di centrodestra in città. "Una grande serata con una partecipazione davvero eccezionale – spiega il dirigente di FdI Francesco Macrì che ha coordinato i lavori – il primo passaggio per creare un progetto che sia credibile ed efficace, soprattutto dal punto di vista economico, con il contributo di tutta la coalizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

