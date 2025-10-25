La serie animata di Legs Weaver in anteprima a Lucca Comics & Games 2025

Sarà presentato in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2025 il primo episodio della serie animata dedicata a Legs Weaver, storica eroina dell’universo Bonelli. Durante la manifestazione più importante in Italia e tra le principali al mondo per il fumetto, il gioco e l’entertainment, i visitatori avranno l’occasione unica di vedere il primo episodio della nuova produzione, realizzata da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con Rai Kids. La presentazione avverrà il giorno venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 all’Auditorium del Suffragio. A condurre l’evento saranno Virginia Benzi, fisica e divulgatrice nota online come “Quantum Girl” e Luca Del Savio, redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore e autore da anni della rubrica della posta di Nathan Never, AlfaCom. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

