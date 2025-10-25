La sensibilità al glutine non è sempre il vero problema | i sintomi possono ingannare è diversa dalla celiachia

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato su The Lancet ribalta alcune delle convinzioni più comuni sulla sensibilità al glutine: in molti casi i sintomi non dipendono dal glutine ma da altri composti. Ecco come distinguere il problema dalla celiachia e cosa cambia per la salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

