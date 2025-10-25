Ascoli-Samb torna dopo 39 anni. Sono 21 i precedenti tra le due formazioni in campionato. Al conto totale si devono aggiungere anche il match di Coppa Italia Serie A-B del 3 settembre 1986 vinto dall’Ascoli per 1-0 con gol di Vicenzi e tre amichevoli ufficiali. La prima il 16 gennaio 1927 con la Samb che si impose per 3-0 alla C.S. Vigor Ascoli. Poi ecco il 6-1 rossoblù all’Ascoli il 31 agosto 1953 ed infine il 3-1 per la formazione rossoblù allenata da Nicola Tribuiani il 23 agosto 1978. L’ultimo successo rivierasco nel capoluogo risale a 77 anni fa. Era il campionato di Serie C 1947-1948 con i rossoblù che si imposero per 3-2 con reti di Palestini I, Ferrari e Santi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La scheda. I precedenti tra le due formazioni sono 21. Dal gennaio del 1927 una lunga storia