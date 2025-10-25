La scelta di Meloni tra Usa e Ue | America first

“Nasciamo tutti matti. Qualcuno lo rimane” Samuel Beckett, Aspettando Godot La frase più sgradevole di queste ultime confuse settimane europee l’ha pronunciata il. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La scelta di Meloni tra Usa e Ue: America first

Argomenti simili trattati di recente

Nuovo portavoce per il Forum (120 mila sedi), scelta che piace a Meloni. Cercansi veri leader. Di Dario Di Vico - facebook.com Vai su Facebook

Tutto è cominciato dalla scelta di affidare l’intervista a Meloni sulla manovra di bilancio a una collaboratrice esterna (l’intervista deve essere piaciuta allo staff di Meloni perché è stata poi ripubblicata sul sito della presidenza del Consiglio) - X Vai su X

Dazi, Trump elogia Meloni: “Sfida l’Ue, punta a un accordo diretto con gli Usa. Ottima mossa” - Il presidente Usa pubblica su Truth un post e un video in cui celebra la premier italiana per l’iniziativa di cercare un’intesa bilaterale: “Ottima ... Da affaritaliani.it

Dazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa” - Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del ... Si legge su iltempo.it

Italia «più imparziale» degli altri Paesi Ue: perché Trump ha scelto Meloni per mediare con l'Iran - Siccome Stati Uniti e Iran al momento non vogliono parlarsi, Washington ha deciso di affidare a Roma questo ruolo delicato ... Secondo msn.com