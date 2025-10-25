La Scala di Milano | Grave quel che succede alla Fenice riguarda tutti i teatri

Veneziatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ciò che sta accadendo al Gran Teatro La Fenice di Venezia desta forte preoccupazione e riguarda tutto il mondo dei teatri, delle orchestre e della produzione culturale italiana». Inizia così una lettera aperta diffusa la sera del 24 ottobre dalle rappresentanze sindacali unitarie (cioè tutti i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Milano, in piazza Scala il presidio permanente per Gaza: montate le tende di Usb, Potere al popolo e Cambiare rotta - È iniziato nella serata di venerdì 26 settembre, il presidio permanente di Usb in piazza della Scala a Milano, ribattezzata dal sindacato di base «Piazza Gaza». Riporta milano.corriere.it

A Milano protesta in piazza della Scala: 'La giunta Sala di dimetta' - Protesta in piazza Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, per chiedere le dimissioni della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, che a breve riferirà in aula del Consiglio comunale dopo la ... ansa.it scrive

Centinaia in piazza Scala a Milano per Flotilla - per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza - Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Scala Milano Grave Quel