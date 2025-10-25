La Scala di Milano | Grave quel che succede alla Fenice riguarda tutti i teatri
«Ciò che sta accadendo al Gran Teatro La Fenice di Venezia desta forte preoccupazione e riguarda tutto il mondo dei teatri, delle orchestre e della produzione culturale italiana». Inizia così una lettera aperta diffusa la sera del 24 ottobre dalle rappresentanze sindacali unitarie (cioè tutti i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In occasione del centenario dalla nascita di Luciano Berio la Scala in collaborazione con Triennale Milano ha omaggiato il compositore con un'installazione dedicata a Outis, ultimo lavoro teatrale di Luciano Berio debuttato alla Scala nel 1996 che trasforma il - facebook.com Vai su Facebook
Milano, Teatro alla Scala – Rigoletto - X Vai su X
Milano, in piazza Scala il presidio permanente per Gaza: montate le tende di Usb, Potere al popolo e Cambiare rotta - È iniziato nella serata di venerdì 26 settembre, il presidio permanente di Usb in piazza della Scala a Milano, ribattezzata dal sindacato di base «Piazza Gaza». Riporta milano.corriere.it
A Milano protesta in piazza della Scala: 'La giunta Sala di dimetta' - Protesta in piazza Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, per chiedere le dimissioni della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, che a breve riferirà in aula del Consiglio comunale dopo la ... ansa.it scrive
Centinaia in piazza Scala a Milano per Flotilla - per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza - Segnala notizie.tiscali.it