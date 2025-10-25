La Scala di Milano | Grave quel che succede alla Fenice riguarda tutti i teatri
«Ciò che sta accadendo al Gran Teatro La Fenice di Venezia desta forte preoccupazione e riguarda tutto il mondo dei teatri, delle orchestre e della produzione culturale italiana». Inizia così una lettera aperta diffusa la sera del 24 ottobre dalle rappresentanze sindacali unitarie (cioè tutti i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In occasione del centenario dalla nascita di Luciano Berio la Scala in collaborazione con Triennale Milano ha omaggiato il compositore con un'installazione dedicata a Outis, ultimo lavoro teatrale di Luciano Berio debuttato alla Scala nel 1996 che trasforma il - facebook.com Vai su Facebook
I ballerini della Scala di Milano al Teatro Verdi di Sassari - X Vai su X
Milano, in piazza Scala il presidio permanente per Gaza: montate le tende di Usb, Potere al popolo e Cambiare rotta - È iniziato nella serata di venerdì 26 settembre, il presidio permanente di Usb in piazza della Scala a Milano, ribattezzata dal sindacato di base «Piazza Gaza». Come scrive milano.corriere.it
A Milano protesta in piazza della Scala: 'La giunta Sala di dimetta' - Protesta in piazza Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, per chiedere le dimissioni della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, che a breve riferirà in aula del Consiglio comunale dopo la ... Lo riporta ansa.it
Centinaia in piazza Scala a Milano per Flotilla - per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza - Come scrive notizie.tiscali.it