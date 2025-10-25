la sagra del pesce paralizza il centro storico

Le proteste di alcuni cittadini per l’occupazione delle aree della manifestazione Il Pesce fa Festa, alimentano le forze di centrodestra che attaccano l’organizzazione. Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega denunciano la chiusura anticipata del centro storico per l’evento culinario che si tiene dal 28 ottobre al 2 novembre: "Chiudere il cuore della città oltre una settimana prima della sagra è un errore che colpisce proprio chi tiene in piedi il tessuto urbano nei mesi più difficili. Decine di posti auto cancellati, deviazioni e restringimenti paralizzano le consegne e tagliano i flussi dei clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

