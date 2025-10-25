La Russa | diritto alla difesa non è facoltà ma obbligo costituzionale

Roma, 25 ott. (askanews) – “Il diritto alla difesa è un obbligo che chiede la Costituzione, non è una una facoltà”. Lo ha detto il presidente del Senato ed ex ministro della Difesa Ignazio La Russa intervenendo al convegno di Aspen Institute “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”. “Chi non capisce che le forze armate e la difesa non sono una scelta ma un obbligo costituzionale per l’Italia – ha sottolineato – fa finta di non capire. Così come chi non vuol capire che accrescere il livello delle nostre forze armate, adeguandolo quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell’Alleanza Atlantica, non è un obbligo fine a se stesso ma è esattamente in relazione alla mutata situazione geopolitica e alla necessità di essere sempre pronti a difendere la nostra libertà, la nostra indipendenza e la nostra democrazia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it