La Ruota della Fortuna Gerry Scotti | Cosa faccio quando va in onda
"Il 27% di share de La Ruota della fortuna è una roba d'altri tempi. Voglio rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent'anni perché mettiamo assieme le persone": Gerry Scotti lo ha detto al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, dialogando con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo programma, in access prime time su Canale 5, "sfida" ogni sera Affari Tuoi di De Martino, che invece va in onda su Rai 1. Scotti, poi, ha raccontato cosa fa mentre la sua trasmissione è in tv: " Porto fuori il cane all'ora in cui va in onda il programma e vedo cosa guardano le persone nei piani terreni: uno segue De Martino, l'altro me, e penso 'vai, siamo 1-1'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
La fortuna ti aspetta! Gira la Ruota della Fortuna di GigliPass e vinci subito premi dolci, esperienze uniche e tanto divertimento! Scarica l’app GigliPass, crea il tuo profilo e gira la ruota https://emplate.download/igigli/organic-social #gigliamo - facebook.com Vai su Facebook
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scatenato: dallo scherzo alla band all’urlo di Tarzan - I dati Auditel hanno donato un gran sorriso a Gerry Scotti che, entusiasta, conduce con uno stile che ricorda un po’ l’osteria di quartiere ... Segnala dilei.it
Affari Tuoi, l’abbraccio (inatteso) di Gerry Scotti a De Martino: “Da 30 anni non capitava” - Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è sorprendentemente complimentato col suo diretto avversario: ecco le sue parole (e i dati di ascolto). Da libero.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perde la pazienza: “Una serata maledetta” - Una serata particolarmente difficile, quella del 23 ottobre, per i concorrenti de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti l’ha persino definita “maledetta” ... Si legge su dilei.it