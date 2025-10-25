La Rosa Ricci di Mare Fuori e del film spin-off presentato a Roma ha studiato per anni danza E sabato 25 è ospite del dance show di Milly Carlucci

Maria Esposito è pronta a conquistare un nuovo palco. Dopo aver fatto breccia nel cuore del pubblico con l’intensità di Rosa Ricci, la giovane attrice di Mare Fuori si prepara a danzare sotto i riflettori di Ballando con le stelle. Sabato 25 ottobre, su Rai 1, la 21enne sarà infatti “ballerina per una notte” nello show condotto da Milly Carlucci, subito dopo Affari tuoi. Per la ventunenne napoletana dei Quartieri Spagnoli, è un ritorno simbolico alle origini: prima di diventare attrice, Maria aveva coltivato a lungo la passione per la danza, disciplina che ha studiato per anni e che ora ritrova in una veste nuova, davanti al grande pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La Rosa Ricci di "Mare Fuori" e del film spin-off presentato a Roma ha studiato per anni danza. E sabato 25 è ospite del dance show di Milly Carlucci

