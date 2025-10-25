La Robur lancia la sfida al Ghiviborgo Mister Bellazzini studia l’undici migliore

Con la consapevolezza di essere già in una fase importante della stagione (visto che il prossimo mese i bianconeri dovranno confrontarsi con le favorite Grosseto e Prato) la Robur prosegue al Bertoni la preparazione in vista della delicata sfida di domani a Ghivizzano contro una formazione che anche quest’anno, così come era stato nelle precedenti con Lelli e Bellazzini in panchina, sta facendo molto bene. Rispetto al sofferto successo di Sansepolcro non ci dovrebbero essere grosse novità per quanto riguarda i calciatori a disposizione dello staff per la lunga trasferta in provincia di Lucca. Restano out Cavallari e Giannetti mentre il giovane esterno di metà campo Tosini potrebbe avvicinarsi al rientro dopo quattro gare ai box. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

