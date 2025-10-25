La Reyer in trasferta a Milano contro l' Olimpia Spahija | Difficile prevedere le loro rotazioni

Veneziatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre partite giocate, quattro punti conquistati. È la situazione di classifica di Umana Reyer e Olimpia Milano, che domani, domenica 26 ottobre, si confronteranno all'Unipol Forum di Assago in una gara valida per la quarta giornata di serie A. La palla a due è in programma alle ore 16.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

