Anche Giorgia Meloni vigila sulla vendita di Repubblica. Pure il governo vuole sapere chi compra, come e cosa vuole farci del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. La preoccupazione della premier è che Repubblica possa diventare la Repubblica di Matteo Renzi. È preoccupato il Pd, la segreteria Elly Schlein, ma la novità è che anche a Palazzo Chigi vogliono conoscere i contorni di un’eventuale cessione. La vendita all’editore greco Kyriakos Kyriakou impensierisce l’esecutivo che ha chiesto lumi all’editore di Gedi, proprietario di Repubblica e La Stampa. Kyriakou, che viene definito “l’Urbano Cairo della Grecia”, ha relazioni con il Qatar, trasporta gas qatarino, e il paese del Golfo ha ottimi rapporti con Renzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Rep. di Renzi. Il timore di Meloni