La Regione Campania in campo a Portici per l' enoturismo

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso di valorizzazione dell’enoturismo campano promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con il ciclo di incontri “Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing”. Nuovo appuntamento sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17:00, nella suggestiva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

regione campania campo porticiEnoturismo in Campania, incontro il 25 ottobre alla Reggia di Portici - Prosegue il percorso di valorizzazione dell’enoturismo campano promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con il ciclo di incontri ... Si legge su pupia.tv

Avviamento numerico a selezione rivolto a soggetti disabili per n.10 Operatori tecnici - addetti ai servizi di laboratorio, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del ... - Procedura di avviamento numerico a selezione, mediante chiamata con Avviso Pubblico e con graduatoria limitata a quanti aderiscono alla specifica occasione di lavoro, finalizzata ... Riporta regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Campania Campo Portici