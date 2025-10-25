La Regione Campania in campo a Portici per l' enoturismo
Prosegue il percorso di valorizzazione dell’enoturismo campano promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con il ciclo di incontri “Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing”. Nuovo appuntamento sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17:00, nella suggestiva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Nella notte migliaia di profili fake sulle pagine Instagram e Facebook del candidato di centrodestra alla Regione Campania: “Facciamo denuncia” - facebook.com Vai su Facebook
regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta) e, soprattutto, erano avvertite come contendibili tra Giani e Ceccardi I dati provvisori sono del tutto in linea, come prevedibile, con le Regionali del 2015 - X Vai su X
Enoturismo in Campania, incontro il 25 ottobre alla Reggia di Portici - Prosegue il percorso di valorizzazione dell’enoturismo campano promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con il ciclo di incontri ... Si legge su pupia.tv
Avviamento numerico a selezione rivolto a soggetti disabili per n.10 Operatori tecnici - addetti ai servizi di laboratorio, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del ... - Procedura di avviamento numerico a selezione, mediante chiamata con Avviso Pubblico e con graduatoria limitata a quanti aderiscono alla specifica occasione di lavoro, finalizzata ... Riporta regione.campania.it