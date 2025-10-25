La Rai sfida La ruota della fortuna con il ritorno di un altro programma storico | ecco quale

Non è di certo un mistero che La ruota della fortuna, nella sua nuova fascia serale, ha rappresentato un vero e proprio successo per Canale 5 e per Mediaset in generale. Il programma, guidato ogni sera da Gerry Scotti, continua a fare ascolti altissimi, vincendo quasi sempre la sfida contro Affari Tuoi di Stefano De Martino, disponibile ogni giorno su Rai 1. La "sconfitta" non sarebbe andata affatto giù ai dirigenti Rai che ora starebbero pensando al ritorno di un altro format storico della televisione italiana e che, proprio attraverso l'effetto nostalgia, potrebbe avere lo stesso successo de La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Rai sfida La ruota della fortuna con il ritorno di un altro programma storico: ecco quale

